Величайший марафонец впервые в истории остался без олимпийской медали

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге впервые в своей карьере не завоевал олимпийскую медаль. За несколько километров до финиша он сошел с дистанции, показав свой худший результат. Трансляцию вел Международный олимпийский комитет на своем сайте .

На момент завершения выступления 39-летний бегун занимал последнее, 77-е место. Первым к финишу пришел эфиоп Тамират Тало, вторым оказался бельгиец Башир Абди, третьим — кениец Бенсон Кипруто.

Кипчоге считается величайшим марафонцем всех времен. Он завоевывал золото в марафоне на Олимпиадах 2016 и 2020 годов. Спортсмен установил мировой рекорд. За карьеру Кипчоге выиграл рекордные 13 марафонов (включая два олимпийских) из наиболее престижной серии World Marathon Majors.

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