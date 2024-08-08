Украинскую спортсменку обвинили в пропаганде на Олимпиаде

Каноистке Анастасии Рыбачок запретили выступление на Олимпийских играх в Париже с надписью I am Ukrainian («Я украинка») на лодке, объяснив это пропагандой. Об этом сообщил сайт sport24.ru .

«Организаторам соревнований это очень не понравилось — они сказали, что это политическая реклама. Но ведь это абсурд. Тем не менее, правила есть правила», — заявил тренер украинской сборной по гребле Игорь Наев.

Компания — партнер каноистки тоже выразила недовольство ситуацией, заявив, что дизайн лодки был важен для всей команды. Тем не менее, спортсменку заставили закрасить часть фразы.

Ранее президент Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт разрешил своим атлетам не приветствовать выходцев из России на Олимпиаде.