Украинским спортсменам разрешили не приветствовать россиян на ОИ в Париже

Фото: РИА «Новости»

Украинским атлетам разрешили не приветствовать российских спортсменов во время Олимпийских игр в Париже. Об этом заявил президент Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона.

«Мы договорились с международными федерациями по тем видам спорта, где необходимо приветствовать соперника при встрече или после соревнования, что мы <…> не жмем руки россиянам», — подчеркнул он.

По словам Гутцайта, этот вопрос предусмотрели, чтобы «избежать провокаций» против украинских спортсменов.

Летняя Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх будут выступать 15 россиян. Им позволили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Для нейтральных атлетов ранее утвердили специальные флаг и гимн. Их награды не будут отображать в медальной таблице. Кроме того, они не смогут стать участниками парада на церемонии открытия Олимпиады.

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