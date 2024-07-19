Украинским спортсменам разрешили не приветствовать россиян на ОИ в Париже

Украинским атлетам разрешили не приветствовать российских спортсменов во время Олимпийских игр в Париже. Об этом заявил президент Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона.
«Мы договорились с международными федерациями по тем видам спорта, где необходимо приветствовать соперника при встрече или после соревнования, что мы <…> не жмем руки россиянам», — подчеркнул он.
По словам Гутцайта, этот вопрос предусмотрели, чтобы «избежать провокаций» против украинских спортсменов.
Летняя Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх будут выступать 15 россиян. Им позволили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Для нейтральных атлетов ранее утвердили специальные флаг и гимн. Их награды не будут отображать в медальной таблице. Кроме того, они не смогут стать участниками парада на церемонии открытия Олимпиады.