Украинским спортсменам разрешили не приветствовать россиян на ОИ в Париже

Украинским атлетам разрешили не приветствовать российских спортсменов во время Олимпийских игр в Париже. Об этом заявил президент Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона.

«Мы договорились с международными федерациями по тем видам спорта, где необходимо приветствовать соперника при встрече или после соревнования, что мы <…> не жмем руки россиянам», — подчеркнул он.

По словам Гутцайта, этот вопрос предусмотрели, чтобы «избежать провокаций» против украинских спортсменов.