Украинская саблистка Харлан обняла уроженку России Башту после поединка

Украинка Харлан обняла уроженку России Башту на Олимпиаде после скандала на ЧМ

Украинская саблистка Ольга Харлан после поединка на Олимпийских играх обняла уроженку России Анну Башту, выступающую за Азербайджан. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На кадрах трансляции можно заметить, как Харлан, победив со счетом 15:6, отсалютовала сопернице саблей и обняла ее.

В мае она рассказала, почему не хочет соревноваться с российскими спортсменами, выступающими в нейтральном статусе.

Год назад Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку российской сопернице Анне Смирновой, но позже Международная федерация фехтования отменила это решение и допустила украинку к квалификации на Олимпиаду.

При этом Верховная рада тогда призвала пожизненно дисквалифицировать Смирнову, назвав ее поступок провокацией.