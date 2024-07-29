Украинская саблистка Харлан обняла уроженку России Башту после поединка

Украинка Харлан обняла уроженку России Башту на Олимпиаде после скандала на ЧМ

IMAGO / Matteo Arnoul / LiveMedia
Фото: IMAGO / Matteo Arnoul / LiveMedia/Global Look Press

Украинская саблистка Ольга Харлан после поединка на Олимпийских играх обняла уроженку России Анну Башту, выступающую за Азербайджан. Об этом сообщило РИА «Новости».

На кадрах трансляции можно заметить, как Харлан, победив со счетом 15:6, отсалютовала сопернице саблей и обняла ее.

В мае она рассказала, почему не хочет соревноваться с российскими спортсменами, выступающими в нейтральном статусе.

Год назад Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку российской сопернице Анне Смирновой, но позже Международная федерация фехтования отменила это решение и допустила украинку к квалификации на Олимпиаду.

При этом Верховная рада тогда призвала пожизненно дисквалифицировать Смирнову, назвав ее поступок провокацией.

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