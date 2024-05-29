Украинская саблистка усомнилась в «нейтральности» российских спортсменов

Фехтовальщица с Украины Ольга Харлан объяснила, почему не хочет соревноваться с российскими спортсменами, которые выступают в нейтральном статусе. Ее слова привело издание AS .

По словам саблистки, россияне все равно получают деньги от государства за выступления.

«Также были случаи, когда спортсмены участвовали в качестве нейтральных атлетов, а затем, вернувшись, праздновали с футболками и флагами своих стран», — сказала она.

Еще в июле 2023 года Харлан встретилась в 1/32 финала чемпионата мира с россиянкой Анной Смирновой. Украинка выиграла, но в конце боя отказалась от традиционного рукопожатия с соперницей из России. По регламенту, без этого жеста бой не будут считать завершенным. Позже украинскую спортсменку дисквалифицировали.