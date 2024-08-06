Триатлонистка Шабалина рассказала о приеме антимикробного препарата после заплыва в Сене

Триатлонистка Шабалина рассказала о лечении после заплыва в Сене на Олимпиаде

Участница Олимпийских игр триатлонистка Екатерина Шабалина проходила курс приема антимикробного препарата после возвращения из Парижа. Об этом она рассказала ТАСС .

По ее словам, только после лечения она начала чувствовать себя лучше. Шабалина, представляющая Казахстан на Играх в Париже, заявила, что вода в Сене была «далеко не чистой».

«Насколько мне известно, атлетки из других стран, которые выступали со мной, также высказали аналогичное мнение», — добавила она.

Одиночные олимпийские соревнования по триатлону прошли 31 июля, а плавательная часть состоялась в реке Сена. Тренировочные мероприятия для триатлонистов были отменены 28 и 29 июля из-за загрязнения реки, вызванного дождями. Тридцатого июля организаторы перенесли мужские соревнования на день по той же причине.

Ранее вирусолог Георгий Викулов заявил, что заплыв в Сене может быть смертельно опасным для олимпийцев.