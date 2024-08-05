Вирусолог Викулов: заплыв по Сене может быть смертельно опасным для олимпийцев

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что заплыв по Сене может грозить летальным исходом для олимпийцев. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

По словам Викуловна, обеспечить 100-процентную гарантию защиты от патогенов невозможно. Он назвал это «утопией».

«Не контактировать с рекой Сена — это была бы лучшая защита. Потому что река Сена никогда не была чистой. Обещания о том, что она стала чистой, к сожалению, не подтверждаются», — пояснил вирусолог.

Он добавил, что летом в пресноводных водоемах растет число кишечных инфекций, среди которых есть и те, которые могут закончиться смертельно.

Викулов объяснил, что в черте города река изначально не предназначена для купания, в отличие от олимпийских бассейнов. Там она готовится, проходит тщательную очистку, проверяется.