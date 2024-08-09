Судьи отказались жать руки сербским баскетболистам после матча Олимпиады

Сербский баскетболист Богданович: американцам не нужна была помощь от судей

Фото: Unsplash

Американским баскетболистам не нужна была помощь от судей, которую они получили во время полуфинального матча на Олимпиаде против сборной Сербии. Об этом заявил сербский игрок Богдан Богданович. Его слова привел «Спорт-Экспресс».

После третьего отрезка игры американцы уступали 13 очков, но в финальной четверти отыгрались и одержали победу со счетом 95:91.

«Разговоры с судьями нам ничего бы не принесли. Даже если некоторые решения были не за нас. Мы пытались с ними говорить. Вы видели — после матча они просто моментально ушли», — заявил Богданович.

По его словам, они даже не стали пожимать руки сербским баскетболистам.

Теперь США предстоит игра за золотую медаль против сборной Франции.

Ранее стало известно, что в перерыве этого матча показали фрагмент балета «Лебединое озеро».

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