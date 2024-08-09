В перерыве баскетбольного матча на Играх в Париже показали «Лебединое озеро»

Лебединое озеро показали в перерыве баскетбольного матча США и Сербии на Играх

В перерыве полуфинального матча мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже зрителям показали фрагмент балета «Лебединое озеро». Видео с мероприятия опубликовал Telegram-канал «Чемп на Олимпиаде-2024» .

На кадрах видно, как балерины выходят на поле и начинают танцевать под музыку российского композитора Петра Чайковского.

«Лебединое озеро — на Олимпиаде в Париже. Внезапно», — подписал пост автор канала.

Речь идет о матче 1/2 финала между сборными Сербии и США.

Ранее стало известно, что каноистке Анастасии Рыбачок запретили выступление на Олимпийских играх с надписью I am Ukrainian («Я украинка»). Организаторы соревнований посчитали такое поведение пропагандой и политической рекламой.

Компания — партнер каноистки тоже выразила недовольство произошедшим. В организации отметили, что дизайн лодки важен для всей команды. В итоге спортсменке пришлось закрасить часть фразы.