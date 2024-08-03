Стало известно, какую сумму французские власти спустили на Олимпиаду

Расходы на проведение Олимпиады в Париже с учетом прямых и косвенных трат составили почти 11 миллиардов евро. Об этом написала газета «Коммерсант» , анализируя разные источники.

По данным авторов материала, Французский институт исследований в области государственного управления и политики оценил Олимпиаду в девять миллиардов евро вместо 6,2 миллиарда, которые планировались при подаче заявки. Эта цифра не учитывала косвенные расходы, например на очистку Сены.

Впрочем, по данным экономистов бизнес-школы Оксфордского университета, подобный рост расходов является нормой для организации Олимпиад. А в абсолютном выражении эти ОИ намного дешевле трех прошлых летних Игр.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что власти страны потратили 1,4 миллиарда евро только на очистку Сены, однако она все равно осталась грязной.