Сомов вышел в полуфинал Олимпиады в плавании на 100 метров брассом

Российский пловец Евгений Сомов в квалификации на 100 метров брассом показал 13-й результат на Олимпиаде-2024. Спортсмен вышел в полуфинал.

Сомов показал время 59,83 секунды — он отстал от первого места на 0,79 секунды. Пловец из Белоруссии Илья Шиманович с результатом 59,25 секунды оказался на третьем месте. Всего в полуфинал вышли 16 атлетов.

Полуфинальные заплывы состоятся 27 июля в 22:12 по московскому времени. Финал пройдет 28 июля.

На летних Играх в Париже выступят 15 российских спортсменов. Почти половина из них — теннисисты. Соревнования по этому виду спорта стартуют 27 июля, 2–4 августа состоятся решающе состязания за медали.