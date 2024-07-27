Стало известно расписание медальных для россиян соревнований на Олимпиаде

Первое медальное соревнование для россиян на ОИ в Париже пройдет 2 августа

На летней Олимпиаде-2024 в Париже выступят 15 спортсменов из России. Почти половина из них — теннисисты.

Соревнования по теннису начнутся 27 июля, а 2–4 августа пройдут решающие поединки за медали. Среди участников семеро россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина.

В соревнованиях по велоспорту выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица. Первые награды разыграют в субботу — 3 августа.

В соревнованиях пловцов от россиян выступит Евгений Сомов. На поездку во Францию также рассчитывала чемпионка мира Юлия Ефимова, но она не выполнила квалификационный норматив.

В прыжках на батуте россияне смогут поболеть за соотечественницу Анжелу Бладцеву. Соревнования пройдут 2 августа.

В гребле на каноэ поучаствуют Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко. Турниры пройдут 6, 8, 9 и 10 августа.

Все российские спортсмены участвуют в Олимпийских играх только в нейтральном статусе: без флага, гимна и другой национальной символики.

Ранее Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров обратился к российским теннисистам, выступающим на Играх в Париже. Спортсмен заявил, что будет следить за состязаниями. Он пожелал им большой удачи, побед и призвал доказать всем, что Россия — страна, которая воспитывает чемпионов.