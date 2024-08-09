Схватил за ягодицы. Египетского борца обвинили в домогательствах на ОИ

Le Parisien: борца Эльсайеда задержали в Париже за сексуальные домогательства

Philipp von Ditfurth / dpa / global look press
Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / global look press

В 13-м округе Парижа правоохранители задержали члена сборной Египта по греко-римской борьбе Мохамеда Эльсайеда. Его подозревают в сексуальном насилии, сообщали журналисты Le Parisien.

По данным издания, на набережной Аустерлиц в пятницу ранним утром пьяный спортсмен, когда выходил из кафе, положил руки на ягодицы незнакомой женщины.

Потерпевшая сразу же обратилась в полицию с заявлением о сексуальных домогательствах со стороны египтянина. Прокуратура Парижа организовала проверку.

На днях журналисты TMZ сообщили, что экс-модель OnlyFans, которая работала ассистенткой у американского рэпера Канье Уэста, Лорен Пишотта подала исковое заявление на музыканта. Она намерена привлечь его к ответу за сексуальные домогательства и неправомерное увольнение.

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