Сербы принесли российский триколор на финал по водному поло Олимпиады

Пришедшие поддержать национальную сборную в финале по водному поло на Олимпиаде в Париже сербские болельщики вывесили на трибуне полотно, соединяющее государственный флаг страны с российскими триколором. Видео из здания, где проходили соревнования, разместили в аккаунте Geopolitics в социальной сети X .

На опубликованных кадрах видно, что сидящие в первых рядах болельщики развернули полотно, состоящее из соединенных флагов России и Сербии с объединенными в середине гербами двух стран — белым и золотым двуглавыми орлами.

Финал по водному поло прошел в Париже в минувшее воскресенье, 11 августа. В матче сербские ватерполисты одолели сборную Хорватии со счетом 13:11 и в третий раз завоевали медали Олимпиады.

В ходе трансляции Олимпийских игр российский триколор уже появлялся в трансляции из-за ошибки организаторов. В частности, флаг показали во время соревнований по легкой атлетике во время демонстрации мировых и олимпийских рекордов.

Триколор появился около имени советского спортсмена Сергея Литвинова, установившего олимпийский рекорд на играх в Сеуле в 1988 году.