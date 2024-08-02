Флаг России появился в трансляции Олимпиады из-за незнания истории

Организаторы трансляции Олимпиады перепутали флаги России и СССР

Фото: РИА «Новости»

Транслирующий соревнования Олимпийских игр в Париже телеканал по ошибке показал флаг России во время соревнований по легкой атлетике. Внимание на это обратило РИА «Новости».

Перед началом метания молота на экране появилась иллюстрация мирового и олимпийского рекордов, установленных советскими спортсменами Юрием Седых и Сергеем Литвиновым.

Но если фамилию мирового рекордсмена проиллюстрировали флагом Советского Союза, то около данных олимпийского чемпиона появился российский флаг. Хотя Литвинов установил свой рекорд на Играх в Сеуле в 1988 году.

Это уже второй случай появления российского триколора в трансляции Олимпийских игр в Париже. Ранее государственный флаг появился на плашке с рекордом пловчихи Евгении Чикуновой после старта заплыва на дистанции в 200 метров.

В проходящих в Париже Олимпийских играх принимают участие 15 спортсменов из России. По решению Международного олимпийского комитета они участвуют в нейтральном статусе, без государственного флага и гимна, а их награды не указывают в медальной таблице.

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