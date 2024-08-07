Российские фигуристы потребовали отменить церемонию награждения медалями за Игры-2022

Российские фигуристы обратились в CAS из-за награждения медалями за Игры-2022

Российские фигуристы обратились в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда из-за того, что их не пригласили на церемонию награждения медалями чемпионов и призеров командного турнира Зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» .

Суд отклонил апелляцию канадцев, которые требовали присудить им третье место вместо россиян. Таким образом, бронзовые медали остались за сборной ОКР. Однако ее членов не пригласили на церемонию, сославшись на логистические трудности.

Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов оспорили подобную постановку вопроса и потребовали полностью отменить мероприятие.

Ранее комиссия Спортивного арбитражного суда отклонила апелляцию по делу о дисквалификации еще одной российской фигуристки, Камилы Валиевой.