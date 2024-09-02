Россияне завоевали серебро и бронзу на Паралимпиаде в Париже

Россияне Калашян и Сафронов выиграли серебро и бронзу в беге на Паралимпиаде

Двое россиян завоевали медали парижской Паралимпиады. Вторым в забеге на 100 метров финишировал Артем Калашян (в категории Т36 — спортсмены с нарушением координации). Его соотечественник Дмитрий Сафронов пришел третьим, сообщил «Чемпионат» .

Первое место занял представлявший Украину Игорь Цветов, он преодолел дистанцию за 11,43 секунды. Калашян пробежал стометровку за 11, 7 секунды, Сафронов — 11,79.

Паралимпийские игры в Париже стартовали 28 августа, они продолжатся до 8 сентября. Во Францию прибыли и российские спортсмены — всего 85 атлетов. Они выступают в нейтральном статусе. На счету неофициальной сборной России уже 26 наград, напомнило РИА «Новости». Атлеты принесли РФ пять золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Организаторы Игр лишили бронзы итальянского гребца Джакомо Перини. Причина — мобильный телефон, который он забыл выложить из лодки. Спортсмен попытался оспорить решение, однако добиться желаемого ему не удалось.