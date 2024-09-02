Итальянского гребца лишили бронзовой медали из-за телефона в лодке

Итальянского гребца Джакомо Перини лишили бронзовой медали Паралимпийских игр в Париже после того, как у него в лодке обнаружили телефон. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гребли Италии.

Спортсмен финишировал третьим в заплыве в категории PR1. В ходе проверки выяснилось, что при себе Перини имел мобильный телефон. Правила проведения соревнований не допускают наличие средств связи в лодке или любых других посторонних предметов.

В федерации заявили, что Перини забыл убрать устройство перед стартом и не использовал его во время соревнования. Представители спортсмена подали апелляцию на пересмотр результата, но судьи ее отклонили. Федерация гребли Италии сообщила, что намерена обжаловать решение в Международной федерации гребного спорта.

Бронзовую медаль в итоге получил спортсмен из Австралии Эрик Хорри.

Ранее российский легкоатлет Алексей Чуркин завоевал золотую медаль на Паралимпиаде-2024 в метании клаба, он показал результат 40,33 метра.