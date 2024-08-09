«Это нечестно». Соревнования трансгендеров с женщинами назвали в Польше недопустимыми

Соревнования проваливших гендерный тест спортсменов с женщинами являются изначально нечестными. Об этом заявил вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак, его процитировало РИА «Новости» .

Он прокомментировал состязания по боксу, в которых участвовала провалившая гендерный тест боксерша Линь Юйтин с Тайваня. Босак напомнил, что спортсменку дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года за то, что она не соответствовала критериям женского пола.

«По моему мнению, если кто-то имеет мужское генетическое устройство, то не должно быть так, чтобы он соревновался с женщинами, ибо это нечестно», — подчеркнул он.

Также вице-спикер сейма поддержал польских боксерш и пожелал, чтобы одна из них «вломила» противнику в рамках соревнований.

Ранее итальянская спортсменка Анджела Карини объявила о своем уходе из бокса. На этот шаг она решилась после того, как проиграла на Олимпиаде в Париже трансгендерному* спортсмену Иман Хелиф, сообщил RT.