Появился список звезд, которые выступят на закрытии Олимпиады в Париже

Певица Билли Айлиш и рэпер Снуп Догг выступят на закрытии Олимпиады в Париже

Рок-группа Red Hot Chili Peppers, рэпер Снуп Догг и певица Билли Айлиш выступят на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на источники.

По информации СМИ, на церемонии покажут заготовленные клипы, а также живые выступления звезд. Подбор звезд связан с тем, что следующие летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе.

Церемония закрытия пройдет 11 августа. Мероприятие начнется на «Стад де Франс» в 22:00 по московскому времени.

Также в церемонии примет участие американский актер Том Круз. Артист подготовит грандиозный трюк, а также покажет ролик о том, как он путешествовал с олимпийским флагом из Франции в США.