Церемония открытия Олимпийских Игра в Париже показала себя как «сатанинский ЛГБТ * -проект». Об этом заявил итальянский журналист Анджело Джулиано в соцсети Х .

Он обратился к России с просьбой предоставить ему убежище и призвал французов защитить детей от ЛГБТ * -контента. Репортер ужаснулся из-за того, как президент Франции Эммануэль Макрон унизил свою страну.

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — процитировал журналиста сайт kp.ru.

Ранее греческое издание pronews.gr раскритиковало церемонию открытия Олимпиады, на которой трансвеститы * разыграли пародию на «Тайную вечерю». Журналисты указали на крах христианской культуры в Западной Европе и назвали мероприятие «парадом трансгендеров *».