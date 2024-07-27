Итальянский репортер попросился в Россию после дебоша трансвеститов на Олимпиаде

Итальянский журналист Джулиано попросил убежища в РФ после открытия ОИ-2024

Церемония открытия Олимпийских Игра в Париже показала себя как «сатанинский ЛГБТ * -проект». Об этом заявил итальянский журналист Анджело Джулиано в соцсети Х.

Он обратился к России с просьбой предоставить ему убежище и призвал французов защитить детей от ЛГБТ * -контента. Репортер ужаснулся из-за того, как президент Франции Эммануэль Макрон унизил свою страну.

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — процитировал журналиста сайт kp.ru.

Ранее греческое издание pronews.gr раскритиковало церемонию открытия Олимпиады, на которой трансвеститы * разыграли пародию на «Тайную вечерю». Журналисты указали на крах христианской культуры в Западной Европе и назвали мероприятие «парадом трансгендеров *».

* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

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