«Обещание выполнено!» Министр спорта Франции нырнула в Сену

Министр спорта Франции Амели Удеа‑Кастера искупалась в Сене перед началом Олимпийских игр в Париже. Как сообщило издание RMC Sport , политик нырнула в реку в гидрокостюме и шапочке для плавания.

«Мы сказали, что будем готовы к Олимпиаде, и мы готовы. Это потрясающе, обещание выполнено!» — заявила она.

В августе 2023 года отменили тестовые соревнования по плаванию в Сене из-за сомнений в качестве воды. Турнир Игр по марафонскому плаванию и триатлону могли перенести из Парижа в Вэр-Сюр-Марн из-за этого. Своим заплывом Удеа‑Кастера хотела показать, что специалисты очистили воду и теперь на реке можно проводить состязания.

Летние Олимпийские игры — 2024 будут проходить с 26 июля по 11 августа. Соревнования в четырех видах спорта начнутся на несколько дней раньше: с 24 июля стартует регби и футбол, а с 25-го числа — гандбол и стрельба из лука.