Новак Джокович впервые победил в финале Олимпиады

Теннисист Джокович впервые стал золотым медалистом Олимпийских игр

Фото: РИА «Новости»

Сербский теннисист Новак Джокович впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом. В финале соревнований в Париже он одолел испанца Карлоса Алькараса и заработал золотую медаль.

Встреча теннисистов закончилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Кроме победы на Олимпиаде, Джокович также вырвался вперед по общему количеству побед над Алькарасом в своей карьере (4-3).

В мировом рейтинге серб также впереди и находится на втором месте. Испанец Алькарас расположился на строчку ниже.

Бронзовым призером Олимпийских игр в мужском одиночном разряде стал итальянский теннисист Лоренцо Музетт, победивший канадца Феликса Оже-Альяссима.

Ранее в финал пробилась пара российских теннисисток — Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В полуфинале они обыграли испанских спортсменок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо. Теперь им предстоит сразиться за золото с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Россиян напугали блокировкой Google, Android и iOS. Какие есть альтернативы?

Сотни участников и международные эксперты. «Сырный чемпионат России» стартовал в Истре

«Хлопки сильные». Жительница Коммунарки рассказала о начале массовой драки

Льготную IT-ипотеку изменили и продлили. Как взять жилищный кредит по новым правилам

Фермеры воплощают мечты. «Сырный фестиваль» в Истре вдохновил на открытие новых хозяйств

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте