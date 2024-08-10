Мужская сборная Испании по футболу выиграла Олимпийские игры-2024

Сборная Испании по футболу выиграла Олимпиаду во Франции. В финале турнира она обыграла команду хозяев турнира.

Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс». Основное время встречи закончилось со счетом 3:3. На 18-й и 25-й минутах отличился испанец Фермин Лопес. Еще один гол в составе сборной Испании забил Алехандро Баэна на 28-й минуте.

В составе сборной Франции отличились Энцо Мийо, Манес Аклиуш и Жан-Филипп Матета. Испанец Серхио Камельо сделал дубль в дополнительное время.

Впервые сборная Испании выиграла ОИ на домашних играх 1992 года.

Ранее сборная Франции в дополнительное время победила Египет и вышла в финал Олимпийских игр. Дубль оформил форвард «Кристал Пэлас» Жан-Филип Матета, а также мяч забил футболист мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе.