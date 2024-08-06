Футболисты сборной Франции вышли в финал Олимпиады

Футболисты сборной Франции вышли в финал олимпийского турнира, проходящего в Париже, одержав победу в дополнительное время над командой Египта. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Полуфинальная встреча, состоявшаяся в понедельник в Лионе, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев Олимпиады. Дубль на счету форварда «Кристал Пэлас» Жана-Филипа Матета, а также один гол забил игрок мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе. У египтян отличился Махмуд Сабер.

К началу второго тайма арбитр назначил пенальти в пользу французов, но после просмотра эпизода на VAR отменил первоначальное решение.

В финале олимпийского турнира команда Тьерри Анри встретится со сборной Испании. Матч состоится 9 августа на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Команда Египта в свою очередь будет бороться за бронзовые медали с марокканскими футболистами.

В начале августа встреча сборных Франции и Аргентины завершилась потасовкой с участием игроков и тренеров. Французские футболисты обвинили коллег в провокациях, которые спровоцировали конфликт.