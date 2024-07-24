Зимние Олимпийские игры — 2034 пройдут в Соединенных Штатах. Решение приняли в рамках сессии Международного олимпийского комитета, сообщили на сайте организации.

Мероприятие проходит 23–24 июля в Париже в преддверии летней Олимпиады.

«МОК имеет честь объявить, что зимние Олимпийские игры 2034 года пройдут в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США», — сообщил глава организации Томас Бах.

Солт-Лейк-Сити принимал зимние Олимпийские игры в 2002 году. Также в США проведут летние Игры-2028 — турнир состоится в Лос-Анджелесе.

Зимняя Олимпиада-2030 пройдет во Французских Альпах, сообщили на сессии МОК. Соревнования запланировали на февраль.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала россиян, которые будут находиться в Париже во время летней Олимпиады, проявлять осторожность и бдительность, сообщили «Известия».