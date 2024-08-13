Организаторы Олимпийских игр в Париже провалили церемонию закрытия. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хуже открытия Олимпийских игр могло быть только их закрытие. И этот шанс Франция не упустила. Никаких намеков, полутонов и вуали, спасибо за честность. Все открыты текстом: падший ангел подчиняет человечество своей воле, превращает людей в зомби», — написала она.

Отдельное внимание Захарова обратила на отзывы зрителей. Многие люди, по ее мнению, осознали ужасный смысл постановки, при этом попытки оценить церемонии открытия и закрытия с позиции театрального искусства просто «потонули».

«Жаждущая управлять миром золотая моль в отместку за сокрушенные амбиции либо возвышающая через преодоление себя и спасающая любовь — дело за выбором каждого», — добавила Захарова.

Церемония закрытия Олимпиады прошла 11 августа в Париже. Российские спортсмены в ней участия не принимали.