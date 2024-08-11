Константин Цзю предрек МОК скандал после победы боксерши Хелиф на Олимпиаде

Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

Международный олимпийский комитет может оказаться в центре скандала из-за победы на ОИ в Париже алжирской боксерши Иман Хелиф, провалившей гендерный тест. Таким мнением поделился со «Спорт-Экспрессом» бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Константин Цзю.

«Теперь МОК может ждать скандал. Наверняка это послужит примером для других таких же спортсменов, которые захотят завоевать золото Олимпиады», — сказал он.

Цзю отметил, что проведение таких поединков необходимо пресекать, но МОК допустил участие Хелиф.

«Думаю, что на любой чемпионат мира это не поедет. Правда восторжествует!» — отметил экс-боксер.

Хелиф взяла золотую медаль Олимпиады-2024 в Париже в категории до 66 килограммов. В финальном бою ей проиграла боксерша из Китая Ян Лю со счетом 5:0.

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