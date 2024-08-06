Кенийской бегунье вернули серебряную медаль Олимпиады в Париже

Кенийской бегунье Кипьегон вернули серебро Олимпиады после апелляции

Фото: Freepik

Двукратной олимпийской чемпионке по бегу кенийке Фейт Кипьегон удовлетворили апелляцию и вернули серебряную медаль в забеге на 5000 метров на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщило РИА «Новости».

Накануне Кипьегон прибежала второй, уступив секунду соотечественнице Беатрис Чебет. Однако после финиша судьи дисквалифицировали ее, посчитав, что спортсменка намеренно препятствовала сопернице на дистанции. Представители легкоатлетки подали апелляцию, которую удовлетворили.

Таким образом, бронзовая медаль останется у нидерландки Сифан Хассан, а итальянка Надя Баттоклетти сохранила четвертое место.

Ранее стало известно, что МОК на специальной церемонии в Париже вручит медали по фигурному катанию Зимней Олимпиады в Пекине, отобранные у российских спортсменов.

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