Отобранные у российских фигуристов медали запланировали вручить другим странам на ОИ в Париже

МОК запланировал вручить в Париже медали фигуристов в командном турнире ОИ-2022

Фото: РИА «Новости»

Международный олимпийский комитет (МОК) на странице в соцсети Х сообщил, что намерен провести на Олимпиаде в Париже церемонию вручения золотых и серебряных медалей фигуристам из США и Японии за командные турниры на ОИ-2022 в Пекине. Спортсменов планируют привезти во Францию для награждения.

«Это решение (CAS — прим. ред.) принято как раз вовремя, чтобы еще можно было распределить золотые и серебряные медали на Олимпийских играх в Париже в 2024 году», — говорится в сообщении МОК.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил четыре апелляции на лишение российских фигуристов золотых медалей на зимних Олимпийских играх. Международный союз конькобежцев (ISU) поддержал решение суда.

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