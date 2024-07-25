Южнокорейская лучница установила мировой рекорд на Олимпиаде в Париже

Лучница из Южной Кореи Лим Си Хен установила новый мировой рекорд в квалификации на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил корреспондент Lenta.ru.
Спортсменка набрала 694 очка из 720 возможных. Она побила рекорд соотечественницы Кан Че Ен, который та установила в 2019 году. Мировой рекорд кореянки стал первым на текущих Играх.
Церемония открытия Олимпиады в Париже состоится 26 июля, турнир закончится 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования в нейтральном статусе. Лучников из РФ на турнире нет.
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