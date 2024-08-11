Итальянские волейболистки с россиянкой в составе впервые завоевали золото Олимпиады

Женская сборная Италии по волейболу победила на Олимпиаде в Париже

Женская волейбольная сборная Италии впервые в истории выиграла Олимпийские игры. В финале турнира в Париже она обыграла команду из США. Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:18, 25:20, 25:17).

В составе победителей играла Екатерина Антропова, получившая гражданство Италии в прошлом году. Бывшая россиянка набрала в решающем матче шесть очков.

Самой результативной признали итальянку Паолу Эгону, она набрала 22 очка. Среди американской сборной больше всех очков набрала Джордан Томпсон.

Бронзу на Олимпиаде получила сборная Бразилии, обыгравшая Турцию со счетом 3:1.

Выступающая за немецкую сборную бывшая российская гимнастка Дарья Варфоломеева завоевала золото на ОИ-2024. Президент ВФХГ Ирина Винер заявила, что российская школа продолжает побеждать.