Ирина Винер высказалась о победе на Играх уроженки РФ Дарьи Варфоломеевой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала победу немецкой гимнастки на Олимпийских играх в Париже Дарьи Варфоломеевой. В беседе с РБК она сказала, что русские спортсмены все равно берут первые места, «как бы не крутились и не вертелись».

Винер напомнила, что когда-то Варфоломеева выступала за Россию.

«Эта девочка с Алтая и с родителями уехала в Германию. Победа на Играх говорит о том, что даже не допущенная до Олимпиады российская школа все равно дает о себе знать», — сказала она.

Варфоломеева завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье. В 2019 году она переехала в ФРГ и сменила спортивное гражданство.

Ранее стало известно, что на перерыве полуфинального матча мужского баскетбольного турнира на Играх в Париже зрителям показали фрагмент балета «Лебединое озеро». Балерины вышли на поле и станцевали под музыку композитора Петра Чайковского.