Губерниев ответил подписчикам, критикующим грязную воду Сены

Губерниев призвал подписчиков обсуждать чистоту российских рек, а не Сены

Jasper Jacobs
Фото: Jasper Jacobs/Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал подписчиков, сообщающих о грязной воде в Сене и переносе соревнований на Олимпиаде. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ребята, а нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Может, мы начнем наши не совсем чистые (мягко говоря) реки обсуждать? Или российские водоемы все, как Байкал, прекрасны и у нас все хорошо?» — поинтересовался журналист.

Он добавил, что жители Парижа с Сеной «как-нибудь разберутся». При этом Губерниев отключил комментарии к постам.

Накануне комментатор уже успел попасть в скандал из-за своей позиции. После поста, в котором он назвал Россию «неспортивной страной», ему предложили уехать в Париж и не возвращаться.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал сумму, которую власти потратили на очистку Сены.

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