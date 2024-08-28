Францию обвинили в небывалом цинизме из-за отказа в визах паралимпийцам из России

Захарова назвала невероятным цинизмом отказ Франции в визах двум паралимпийцам

Фото: Unsplash

Власти Франции отказали в выдаче виз двум спортсменам из России для поездки на Паралимпийские игры. Представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала это решение циничным.

«Невероятный цинизм!» — написала она.

Захарова прокомментировала заявление Паралимпийского комитета России о том, что правительство Франции отказало Международному паралимпийскому комитету и оргкомитету соревнований в выдаче виз двум российским спортсменам. По информации комитета, они прошли проверку на нейтральность и выполнили квалификационные требования для допуска к Играм в Париже. ПКР расценил произошедшее как очередной шаг к политизации спорта.

Сладкая поддержка Подмосковья. Дети из Курской области побывали на фабрике мороженого

Пророчества «мальчика-Ванги». Что известно о провидце Саше Сулине

Majdi Fathi

Тихий ботаник или серый кардинал? Что известно о брате Павла Дурова — Николае

Макрон — тот же Зеленский, на котором просто лучше сидит костюм

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Семья 16-миллионного гостя выставки «Россия» рассказала о поездке в Самарскую область

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте