Францию обвинили в небывалом цинизме из-за отказа в визах паралимпийцам из России

Власти Франции отказали в выдаче виз двум спортсменам из России для поездки на Паралимпийские игры. Представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала это решение циничным.

«Невероятный цинизм!» — написала она.

Захарова прокомментировала заявление Паралимпийского комитета России о том, что правительство Франции отказало Международному паралимпийскому комитету и оргкомитету соревнований в выдаче виз двум российским спортсменам. По информации комитета, они прошли проверку на нейтральность и выполнили квалификационные требования для допуска к Играм в Париже. ПКР расценил произошедшее как очередной шаг к политизации спорта.