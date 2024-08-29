Отказ Франции выдать визы российским паралимпийцам — это политизация спорта, но спортсмены продолжат работу, несмотря на невозможность попасть на соревнования в Париже. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявил пловец Андрей Граничка.

Он рассказал, как ждал получения визы.

«Я находился на тренировочном мероприятии и очень долго не мог получить визу. Я несколько дней прождал, и в итоге выяснилось, что все же визу мне не дадут. И я уехал домой», — поделился пловец.

По его словам, отказ никак не повлияет на планы спортсменов.

«Мы обязательно будем работать дальше, плавать, стараться показывать высокие результаты. Руки мы опускать не будем. Жаль, что это еще один шаг к политизации спорта и что это касается нас, ребят с ограниченными возможностями здоровья, то есть паралимпийцев», — отметил спортсмен.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «невероятным цинизмом» отказ Франции в визах российским паралимпийцам.