Ямайская легкоатлетка снялась с Олимпиады-2024 после стычки с организаторами

Трехкратная олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки отказалась продолжать участие в Олимпиаде в Париже. Она получила травму во время разминки, перед которой поругалась в местной охраной, сообщило агентство Reuters .

Легкоатлетка прошла в полуфинал и 3 августа планировала выступить в 100-метровом забеге. В официальных сводках ее указали как «не стартовавшую», а в интернете опубликовали видео спора Фрейзер-Прайс и других членов ямайской сборной с охранниками стадиона. Спортсменов не пускали через те же ворота, в которые они входили до этого.

«Фрейзер-Прайс разрешили выйти на разминочную дорожку, но через другие ворота. <…> Неправда, что ей не разрешили выйти на стадион. К сожалению, она не смогла принять участие в соревнованиях из-за травмы, полученной во время финальной разминки», — сказал глава миссии Ямайки Иэн Келли.

Спортсменка участвовала в Играх в пятый раз и имела шансы на победу. В ее отсутствие первое место в полуфинале, а затем и в финале досталось Жюльен Альфред из Сент-Люсии.

Российский велогонщик Глеб Сырица тоже выбыл из борьбы за медали Олимпиады-2024. Он сильно отстал на групповом шоссейном заезде и сошел с дистанции.