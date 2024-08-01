Единственный российский пловец на Олимпиаде в Париже Сомов не прошел в полуфинал

Выступающий в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже российский пловец Евгений Сомов не прошел в полуфинал соревнований. В пятом предварительном заплыве вольным стилем он показал четвертый результат, преодолев 50 метров за 23,43 секунды. В комментарии изданию «Спорт-Экспресс» спортсмен заявил, что получил хороший опыт.

Сомов пояснил, что с самого начала рассматривал свое участие в Олимпийских играх в Париже, как авантюру, потому что он вернулся в большой спорт после перерыва в два года. Готовится к соревнованиям он начал только в январе.

«Тогда не было ни стартов, ни норматива, не было тестов. Можно сказать, что это была авантюра. На самом деле, постепенно в сезоне я начал плыть все быстрее и быстрее, поэтому было понимание, что да — Олимпиада случится. Сейчас я бы сказал, что это просто опыт», — заявил пловец.

Спортсмен добавил, что соревнования для него все равно стали большим праздником, несмотря на недостаточно хороший результат. Сомов добавил, что к следующим летним Олимпийским играм он подготовится лучше, потому что в планах у него войти в тройку победителей.

Евгений Сомов стал единственным пловцом из России, который приехал на Олимпийские игры в Париж. В ходе своих выступлений он также не смог пробиться в полуфинал в заплыве брассом на дистанции в 100 метров.

Также неудачно выступил российский теннисист Даниил Медведев. Он уступил в матче 1/8 финала канадцу Феликсу Оже-Альяссиме. Спортсмена успокоил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев, который назвал его лицом российского спорта.