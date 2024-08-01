«Лицо российского спорта». Губерниев обратился к Медведеву после поражения на ОИ

Губерниев: теннисист Медведев останется лицом российского спорта

Panoramic
Фото: Panoramic/Global Look Press

Теннисист Даниил Медведев останется лицом российского спорта. Так отреагировал на поражение россиянина и его вылет с Олимпийских игр спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Медведев проиграл, это спорт, это Олимпиада! В любом случае, Даня, спасибо за борьбу и эмоции! Медведев был и останется лицом российского спорта», — написал специалист в своем Telegram-канале.

Спортсмен проиграл в матче 1/8 финала в одиночном разряде с канадцем Феликсом Оже-Альяссимой. Также Медведев потерпел поражение в матчах в парном разряде и миксте.

В Париже продолжается скандальная Олимпиада. Накануне на сайте Игр-2024 во время трансляции показали плашку с рекордом российской пловчихи Евгении Чикуновой. Рядом с ее фамилией продемонстрировали флаг РФ. Сама 19-летняя спортсменка не принимает участие в Олимпиаде. А рекорд она установила в 2023 году в Казани.

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