Борец Мамедов отказался от участия в Олимпийских играх

Получивший допуск МОК борец Мамедов отказался от участия в Олимпиаде

Российский борец Шамиль Мамедов, получивший допуск Международного олимпийского комитета (МОК), отказался от участия в Играх в Париже. Об этом ТАСС сообщили в Федерации спортивной борьбы.

«Ситуация с участием борца Шамиля Мамедова в Олимпийских играх прояснилась», — отметили в организации.

Спортсмен принял такое решение в связи с рецидивом травмы. Борец уведомил об этом МОК.

Мамедов выступает в весовой категории до 65 килограммов. В МОК ранее сообщали, что борец принял приглашение на Олимпиаду.

Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на турнире исключительно в нейтральном статусе.

На прошлой неделе в Федерации спортивной борьбы сообщили, что российские борцы не будут участвовать в Олимпиаде.