Американский спринтер победил на Олимпиаде, опередив серебряного призера на 0,005 секунды

Американский бегун Ноа Лайлс победил в забеге на 100 метров на Олимпиаде. Он опередил серебряного призера на 0,005 секунды.

Лайлс — шестикратный чемпион мира по легкой атлетике. На стометровке на Олимпийских играх в Париже он финишировал вместе с ямайцем Кишаном Томпсоном. Чтобы определить победителя, судьям потребовался фотофиниш.

Американец обошел Томпсона на пять тысячных секунды. Его результат — 9,784, тогда как у ямайца — 9,789. Бронза досталась американцу Фреду Керли.

Это первая победа 27-летнего Лайлса на Олимпийских играх. На Играх в Токио он взял бронзу в забеге на 200 метров.

Первую медаль на Олимпиаде в Париже для России завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они уступили в финале итальянкам и заняли второе место. После матча в кулуарах устроили пресс-конференцию со спортсменками. Российским журналистам запретили фотографировать теннисисток с медалям.