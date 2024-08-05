Журналист попытался устроить скандал, задав Шнайдер вопрос об СВО на Олимпиаде

Зарубежный журналист попытался спровоцировать Шнайдер вопросом о политике

Фото: Freepik

Сотрудник зарубежного СМИ задал вопрос о политике российской теннисистке Диане Шнайдер. Журналист пытался спровоцировать спортсменку после финального матча Олимпиады в Париже, сообщило Sport24.

Он задал Шнайдер вопрос о ее лайке публикации в социальных сетях. Речь шла о посте, поддерживающем ВС России.

«У вас есть вопросы не о политике? Я здесь, чтобы говорить про теннис. И буду говорить только о нем», — ответила россиянка.

В воскресенье 4 августа Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебряную медаль на Олимпиаде. В финале женского парного турнира в Париже они играли с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Игра завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Международный олимпийский комитет разрешил некоторым российским спортсменам выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна РФ. Также их награды не будут отображаться в медальной таблице.

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