Звезда «Бумера» развелся в День семьи, любви и верности

Суд удовлетворил иск о разводе актера Андрея Мерзликина с женой Анной. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Мерзликин состоял в браке 19 лет, у него двое сыновей и две дочери. Примечательно, что развелся он в День семьи, любви и верности.

О том, что 52-летний актер хочет развестись, стало известно в июне, когда соответствующий иск зарегистрировал один из мировых судов Москвы.

Всероссийскую известность Мерзликин приобрел после выхода фильма «Бумер», где он сыграл одну из главных ролей — Димона Ошпаренного. После этого он снялся в десятках других картин, в том числе сыграл Героя Советского Союза Андрея Кижеватова в фильме «Брестская крепость».

Ранее расстался с женой еще один известный человек, чей брак продлился больше 15 лет — актер и шоумен Михаил Галустян. После этого артист впервые за долгое время сменил имидж и снялся для подписчиков без бороды и усов.