Актер Андрей Мерзликин подал в суд на развод после 19 лет брака

Актер Андрей Мерзликин подал заявление о разводе. Информация об этом появилась в базе московских судов — иск зарегистрировал мировой суд 183-го участка Западного округа Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Предварительное заседание назначили на 19 июня. С Анной Мерзликиной актер состоит в браке с 2006 года, у супругов четверо детей.

Мерзликин известен зрителям по ролям в фильмах «Бумер», «Брестская крепость», «Триггер», «И снова здравствуйте» и других проектах. Ранее он десять лет служил в театре под руководством Армена Джигарханяна.

Ранее Бородина поставила на место Сердюкова на шоу «Сокровища императора». Телеведущая не раз защищала своего возлюбленного, заявляя, что он спокойный, добрый и мужественный, но в новом выпуске шоу у нее сдали нервы.