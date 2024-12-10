Зимний спринт. Почему курьерам готовы платить высокую зарплату в новогодние праздники

В новогодние праздники зарплата курьеров достигнет рекордного уровня. Во второй половине декабря доставщики смогут заработать более 300 тысяч рублей . HR-специалист Гарри Мурадян рассказал 360.ru, что в преддверии новогодних праздников действительно наблюдается рост спроса на курьерские услуги.

«Однако стоит отметить, что такие высокие зарплаты могут быть скорее исключением, чем правилом. Обычно это касается наиболее загруженных периодов и курьеров, работающих в крупных компаниях или на фриланс-базе, которые готовы работать сверхурочно», — пояснил специалист.

Увеличение зарплат курьеров , по его словам, происходит по нескольким причинам. В первую очередь, как уже было сказано, растет спрос на услуги: увеличивается количество онлайн-заказов, что создает дополнительную нагрузку. Еще один момент — конкуренция среди работодателей.

«Компании стремятся привлечь больше сотрудников для выполнения заказов и готовы предлагать более высокие ставки», — рассказал Мурадян.

Третий фактор — сезонные надбавки. Многие компании устанавливают временные бонусы для курьеров в праздничный период, что существенно увеличивает общий доход.

«Многие ли люди пойдут в курьеры для подработки? Скорее всего, да. Новый год — это время, когда многие ищут дополнительные источники дохода для покрытия праздничных расходов», — отметил собеседник 360.ru.