Зарплаты московских курьеров взлетят до 360 тысяч рублей

«Коммерсант»: зарплаты курьеров в Москве к Новому году вырастут до 360 тыс. руб.

Заработок московских курьеров на новогодних праздниках может подобраться к 300 тысячам рублей в месяц. Такой прогноз экономистов опубликовало издание «Коммерсант» .

По мнению специалистов, в Москве ощущается острая нехватка кадров — только на платформе HeadHunter ищут более 15 тысяч человек для доставки предновогодних заказов. Половина работодателей уже готовы платить пешим курьерам от 200 тысяч рублей в месяц. Зарплата курьера с водительскими правами в декабре могут перевалить за 360 тысяч рублей и это при том, что работать такой курьер будет на корпоративном авто.

Дефицит курьеров прокомментировал глава департамента логистических продуктов компании СДЭК Николай Пахомов.

«В ближайшие три недели будет острый дефицит кадров. Условно „Яндекс“, Ozon, „Самокат“ довольно сильно выгребают рынок. И из-за этого он (дефицит — прим. ред.) как раз и растет», — рассказал он.

Ранее глава Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов предложил свое решение проблемы нехватки рабочих рук. Он призвал женщин рожать сварщиков, штукатуров и маляров.