Журналистку Ксению Лученко объявили в уголовный розыск

МВД объявило в розыск журналистку Ксению Лученко*. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из карточки Лученко* в базе розыска.

В МВД не уточнили, по какой именно статье разыскивают журналистку. До этого в пресс-службе СК сообщили, что против Лученко* завели уголовное дело за фейки о российской армии. Ранее Росфинмониторинг включил журналистку в перечень террористов и экстремистов.

В реестр иностранных агентов Лученко* попала в мае 2025 года. Она распространяла фейки о властях и материалы иноагентов и нежелательных организаций.

*Признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.