Четыре человека и три организации попали в обновленный реестр иноагентов

Минюст включил четырех человек и три организации в обновленный список иноагентов. Об этом сообщило само ведомство в пресс-релизе .

В обновленный реестр вошли:

правозащитница Лутфие Зудиева* за материальную поддержку из-за рубежа, взаимодействие с иностранными организациями и распространение фейков;

политолог Михаил Комин* за распространение материалов других иноагентов и нежелательных организаций, а также фейков о российской власти;

журналистка Ксения Лученко* за участие в качестве респондента на информационных площадках других иноагентов и распространение их материалов;

блогер Дмитрий Пуркин*, более известный под псевдонимом Дед Архимед*, за фейки о российской армии.

Кроме того, в список включили организации «Независимая ассоциация врачей»**, «Европейский Петербург»** и «Земский съезд»**. Вместе с тем ООО «Как бы инагент» исключили из реестра из-за его ликвидации.

Прошлое обновление списка состоялось 25 апреля. Тогда в реестр иноагентов попал в том числе музыкант Вася Обломов*.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.

** Организации, выполняющие функции иностранных агентов.