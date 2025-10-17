Бывшего депутата Мосгордумы Круглова внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова*, журналистку Ксению Лученко* и писателя, радиоведущего Павла Сюткина*. Соответствующую информацию разместили на сайте ведомства.

В базе указаны данные о рождении каждого из них: Круглов* — 1986 года, уроженец Москвы; Лученко* — 1979 года, также из Москвы; Сюткин — 1965 года, родом из Краснодара.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы заключил Максима Круглова* под стражу до 29 ноября по делу о распространении фейков об армии. Следствие утверждает, что в апреле 2022 года он опубликовал в Telegram-канале два сообщения с недостоверной информацией о действиях российских военных на территории Украины. Политик свою вину не признал и обжаловал решение суда.

Круглов* — заместитель председателя партии «Яблоко» и бывший депутат Мосгордумы. В январе 2024 года он обращал внимание на демонтаж в Москве табличек проекта «Последний адрес», посвященного памяти жертв политических репрессий. Тогда он заявлял, что снятие табличек противоречит государственной концепции по увековечиванию памяти репрессированных, и направил обращение с требованием восстановить их и включить проект в программы по сохранению культурного наследия столицы.

*Признаны в России иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.