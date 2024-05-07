Журналистку Кеворкову арестовали на два месяца | 360°

Общество 07 мая 2024, 17:34 Журналистку Кеворкову арестовали на два месяца Суд арестовал журналистку Кеворкову по делу об оправдании терроризма на 2 месяца

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Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении журналистки Надежды Кеворковой, которую обвиняют в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Кеворкову отправили под арест на два месяца — до 6 июля 2024 года. По версии следствия, в Telegram-канале она разместила пост, содержавший признаки оправдания террористической группировки «Талибан»*. Ходатайство об аресте в Басманный суд поступило от следственных органов.

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До заседания суда Кеворкова находилась в изоляторе временного содержания. Ее адвокат Калой Ахильгов говорил, что журналистка отрицает свою вину. Ранее силовики провели обыски по месту жительства Кеворковой.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.